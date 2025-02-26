PI

Pi Network هي عملة مشفرة اجتماعية ومنصة للمطورين ونظام بيئي مصمم لسهولة الوصول إليها على نطاق واسع والاستفادة منها في العالم الحقيقي. فهي تمكن المستخدمين من تعدين Pi وإجراء المعاملات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة مع دعم التطبيقات المبنية على نظامها البيئي بلوكتشين. تضم Pi أكثر من 60 مليون مستخدم نشط مع أكثر من 19 مليون مستخدم تم التحقق من هويتهم (من خلال حل KYC الأصلي) وأكثر من 10 ملايين انتقلوا إلى شبكتها الرئيسية.

اسم العملة المشفرةPI

التصنيفNo.29

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0012%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.72%

المعروض المتداول7,469,216,729.852117

إجمالي العرض100,000,000,000

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول0.0746%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق2.9816444104522235,2025-02-26

أدنى سعر0.40123967836094104,2025-04-05

البلوكتشين العامPINETWORK

مقدمةPi Network هي عملة مشفرة اجتماعية ومنصة للمطورين ونظام بيئي مصمم لسهولة الوصول إليها على نطاق واسع والاستفادة منها في العالم الحقيقي. فهي تمكن المستخدمين من تعدين Pi وإجراء المعاملات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة مع دعم التطبيقات المبنية على نظامها البيئي بلوكتشين. تضم Pi أكثر من 60 مليون مستخدم نشط مع أكثر من 19 مليون مستخدم تم التحقق من هويتهم (من خلال حل KYC الأصلي) وأكثر من 10 ملايين انتقلوا إلى شبكتها الرئيسية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.