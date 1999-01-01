PBT

PropBlock RWA AI Agent عبارة عن منصة RWA لامركزية تعمل على إحداث ثورة في الاستثمار العقاري من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع رمزية الأصول في العالم الحقيقي.

اسم العملة المشفرةPBT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةPropBlock RWA AI Agent عبارة عن منصة RWA لامركزية تعمل على إحداث ثورة في الاستثمار العقاري من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع رمزية الأصول في العالم الحقيقي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.