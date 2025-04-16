PAWS

مشروع PAWS هي علامة تجارية في مجال العملات الرقمية قائمة على الملكية الفكرية (IP) تضم أكثر من 80 مليون مستخدم، وتعمل على إنشاء أعظم مسار إدخال في تاريخ الويب 3 وأكبر مجتمع "Diamond Paws" (الأيدي الماسية).

اسم العملة المشفرةPAWS

التصنيفNo.3262

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض100,000,000,000

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000363123480094083,2025-04-16

أدنى سعر0.000070220430045845,2025-05-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع PAWS هي علامة تجارية في مجال العملات الرقمية قائمة على الملكية الفكرية (IP) تضم أكثر من 80 مليون مستخدم، وتعمل على إنشاء أعظم مسار إدخال في تاريخ الويب 3 وأكبر مجتمع "Diamond Paws" (الأيدي الماسية).

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
PAWS/USDC
PAWS
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (PAWS)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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