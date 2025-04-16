PAWS

مشروع PAWS هي علامة تجارية في مجال العملات الرقمية قائمة على الملكية الفكرية (IP) تضم أكثر من 80 مليون مستخدم، وتعمل على إنشاء أعظم مسار إدخال في تاريخ الويب 3 وأكبر مجتمع "Diamond Paws" (الأيدي الماسية).

اسم العملة المشفرةPAWS

التصنيفNo.3262

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض100,000,000,000

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000363123480094083,2025-04-16

أدنى سعر0.000070220430045845,2025-05-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع PAWS هي علامة تجارية في مجال العملات الرقمية قائمة على الملكية الفكرية (IP) تضم أكثر من 80 مليون مستخدم، وتعمل على إنشاء أعظم مسار إدخال في تاريخ الويب 3 وأكبر مجتمع "Diamond Paws" (الأيدي الماسية).

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