OZK

شبكة OpenZK هي شبكة ثورية من الطبقة الثانية، مدعومة بتقنية ZK Rollup، تدمج بسلاسة بين إيداع ETH وإعادة إيداعه ومكافآت العملات المستقرة. تخزن بأصولك وربطها معًا بكل سهولة لفتح مكافآت متعددة الطبقات ومعاملات فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة. اختبر التطور الجديد في التمويل اللامركزي (DeFi)، والتوكن غير القابل للاستبدال (NFTs)، والألعاب، والتداول - كل ذلك في مكان واحد مع OpenZK.

اسم العملة المشفرةOZK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض15,000,000,000

إجمالي العرض15,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةشبكة OpenZK هي شبكة ثورية من الطبقة الثانية، مدعومة بتقنية ZK Rollup، تدمج بسلاسة بين إيداع ETH وإعادة إيداعه ومكافآت العملات المستقرة. تخزن بأصولك وربطها معًا بكل سهولة لفتح مكافآت متعددة الطبقات ومعاملات فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة. اختبر التطور الجديد في التمويل اللامركزي (DeFi)، والتوكن غير القابل للاستبدال (NFTs)، والألعاب، والتداول - كل ذلك في مكان واحد مع OpenZK.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.