ORBA

إن $ORBA هو التوكن الأصلي الذي يُشغّل منظومة Orbital Assets (ORBA)، وهي منصة تُحدث ثورة في ترميز الأصول الحقيقية (RWA). يُمكن لحاملي $ORBA المشاركة في الحوكمة، والوصول إلى خدمات ترميز مميزة، والاستفادة من نمو اقتصاد إدارة الأصول اللامركزي. مع رقمنة الأصول الحقيقية، مثل العقارات والسلع والملكية الفكرية، على ORBA، يلعب $ORBA دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات، ومكافأة المشاركين، وتأمين الشبكة.

اسم العملة المشفرةORBA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن $ORBA هو التوكن الأصلي الذي يُشغّل منظومة Orbital Assets (ORBA)، وهي منصة تُحدث ثورة في ترميز الأصول الحقيقية (RWA). يُمكن لحاملي $ORBA المشاركة في الحوكمة، والوصول إلى خدمات ترميز مميزة، والاستفادة من نمو اقتصاد إدارة الأصول اللامركزي. مع رقمنة الأصول الحقيقية، مثل العقارات والسلع والملكية الفكرية، على ORBA، يلعب $ORBA دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات، ومكافأة المشاركين، وتأمين الشبكة.

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