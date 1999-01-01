OPAIUM

إن Opaium هي شركة تسجيلات موسيقية تعمل كمنظمة مستقلة لامركزية (DAO)، وتعتمد على الحوكمة لاتخاذ قرارات جماعية بشأن التعاقد مع الفنانين، وتحديد الشروط، وإدارة التوزيع، والبث، وإدارة الحقوق، وغيرها. سيتم تخصيص التوكن في محفظة المطورين لخزانة المنظمة المستقلة اللامركزية.

اسم العملة المشفرةOPAIUM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةإن Opaium هي شركة تسجيلات موسيقية تعمل كمنظمة مستقلة لامركزية (DAO)، وتعتمد على الحوكمة لاتخاذ قرارات جماعية بشأن التعاقد مع الفنانين، وتحديد الشروط، وإدارة التوزيع، والبث، وإدارة الحقوق، وغيرها. سيتم تخصيص التوكن في محفظة المطورين لخزانة المنظمة المستقلة اللامركزية.

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