OOGA

يُعدّ Ooga Booga بروتوكولًا مُخصّصًا لتجميع السيولة لدى Berachain، وهو مُصمّم لتحسين تداول الأصول عبر النظام البيئي. يقوم هذا الحل المُتطوّر بمسح العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المُتكاملة لتحديد مسارات التداول الأكثر ملاءمةً ديناميكيًا. ومن خلال خوارزميات تحديد المسارات الذكية، يُنفّذ هذا الحل المعاملات بأقلّ تأثير على السعر مع ضمان استخلاص القيمة الأمثل للمستخدمين.

اسم العملة المشفرةOOGA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBERACHAIN

مقدمةيُعدّ Ooga Booga بروتوكولًا مُخصّصًا لتجميع السيولة لدى Berachain، وهو مُصمّم لتحسين تداول الأصول عبر النظام البيئي. يقوم هذا الحل المُتطوّر بمسح العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المُتكاملة لتحديد مسارات التداول الأكثر ملاءمةً ديناميكيًا. ومن خلال خوارزميات تحديد المسارات الذكية، يُنفّذ هذا الحل المعاملات بأقلّ تأثير على السعر مع ضمان استخلاص القيمة الأمثل للمستخدمين.

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