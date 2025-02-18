OBT

Orbiter Finance هو بروتوكول تشغيل متبادل يعتمد على ZK-tech يعمل على تعزيز أمان تفاعلات بلوكتشين والتشغيل البيني السلس ويقلل من تجزئة السيولة من خلال حلول مبتكرة مثل بروتوكول عبر السلسلة العالمي وتجريد الحساب Omni Account Abstraction، بهدف إعادة تعريف تجربة ويب3 في عصر السلسلة المتعددة.

اسم العملة المشفرةOBT

التصنيفNo.664

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.91%

المعروض المتداول3,100,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.31%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03263069868224823,2025-03-14

أدنى سعر0.007565967486990499,2025-02-18

البلوكتشين العامARB

مقدمةOrbiter Finance هو بروتوكول تشغيل متبادل يعتمد على ZK-tech يعمل على تعزيز أمان تفاعلات بلوكتشين والتشغيل البيني السلس ويقلل من تجزئة السيولة من خلال حلول مبتكرة مثل بروتوكول عبر السلسلة العالمي وتجريد الحساب Omni Account Abstraction، بهدف إعادة تعريف تجربة ويب3 في عصر السلسلة المتعددة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.