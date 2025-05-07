OBOL

تهدف Obol إلى توزيع البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتحقيق اللامركزية، وتعميمها - بدءًا من إيثريوم، ووصولًا إلى Web3. وباعتبارها أساسًا لسلاسل الكتل من الطبقة الأولى وشبكات البنية التحتية اللامركزية، تُعد Obol Collective موطنًا لأكبر منظومة مشغلين لامركزيين في العالم. واليوم، يُشغّل أكثر من 800 مشغل لامركزي عالميًا أجهزة التحقق الموزعة (DVs) من Obol لتأمين أكثر من مليار دولار أمريكي على الشبكة الرئيسية. تُقدّم أجهزة التحقق الموزعة من Obol أداءً أفضل، ومخاطر أقل، ومكافآت أكبر من أجهزة التحقق التقليدية - مما يُمكّن أي شخص من تشغيل أجهزة تحقق عالية الأداء ومقاومة للقطع.

اسم العملة المشفرةOBOL

التصنيفNo.771

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض500,000,000

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.5021534033503295,2025-05-07

أدنى سعر0.2429852440094895,2025-05-08

البلوكتشين العامETH

مقدمةتهدف Obol إلى توزيع البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتحقيق اللامركزية، وتعميمها - بدءًا من إيثريوم، ووصولًا إلى Web3. وباعتبارها أساسًا لسلاسل الكتل من الطبقة الأولى وشبكات البنية التحتية اللامركزية، تُعد Obol Collective موطنًا لأكبر منظومة مشغلين لامركزيين في العالم. واليوم، يُشغّل أكثر من 800 مشغل لامركزي عالميًا أجهزة التحقق الموزعة (DVs) من Obol لتأمين أكثر من مليار دولار أمريكي على الشبكة الرئيسية. تُقدّم أجهزة التحقق الموزعة من Obol أداءً أفضل، ومخاطر أقل، ومكافآت أكبر من أجهزة التحقق التقليدية - مما يُمكّن أي شخص من تشغيل أجهزة تحقق عالية الأداء ومقاومة للقطع.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.