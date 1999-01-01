NYLA

مشروع @AgentNyla هو توكن عميل ذكاء اصطناعي مُستخدم على سلسلة Bonk. يُمكن للمستخدمين التفاعل معه عبر X لإجراء معاملات على السلسلة، وإنشاء محافظ عملات مشفرة، وإنشاء توكن (بلاحقة "NY")، وإدارة أرشيفات التغريدات. صُمم كأداة شاملة تجمع بين العمليات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين.

اسم العملة المشفرةNYLA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع @AgentNyla هو توكن عميل ذكاء اصطناعي مُستخدم على سلسلة Bonk. يُمكن للمستخدمين التفاعل معه عبر X لإجراء معاملات على السلسلة، وإنشاء محافظ عملات مشفرة، وإنشاء توكن (بلاحقة "NY")، وإدارة أرشيفات التغريدات. صُمم كأداة شاملة تجمع بين العمليات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين.

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