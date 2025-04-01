NTV

لقد أعدنا تصور الأرض كاقتصاد رقمي حيّ مدعوم بالذكاء الاصطناعي. في ناتيف، لا تلعب فقط، بل تملك، وتبني، وتدير، وتزدهر.

اسم العملة المشفرةNTV

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أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةلقد أعدنا تصور الأرض كاقتصاد رقمي حيّ مدعوم بالذكاء الاصطناعي. في ناتيف، لا تلعب فقط، بل تملك، وتبني، وتدير، وتزدهر.

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