NOVA

تقدم Nova Trade تداولًا سريعًا ومنخفض التكلفة للعقود الفورية، مع تجربة سلسة تُضاهي بورصات العملات الرئيسية (CEX) على شبكة لامركزية من Layer 2. تضمن السيولة العالية وسهولة الاستخدام والتوافق مع سلاسل التداول المتعددة تداولًا سلسًا وفعالًا.

اسم العملة المشفرةNOVA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتقدم Nova Trade تداولًا سريعًا ومنخفض التكلفة للعقود الفورية، مع تجربة سلسة تُضاهي بورصات العملات الرئيسية (CEX) على شبكة لامركزية من Layer 2. تضمن السيولة العالية وسهولة الاستخدام والتوافق مع سلاسل التداول المتعددة تداولًا سلسًا وفعالًا.

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