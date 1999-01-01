NOI

تُنشئ NOI Exchange أول بورصة في العالم للعملات المشفرة والأصول الحقيقية (RWA)، مع مركز اتصال فعلي متعدد اللغات يُعنى بالخدمات والمبيعات. تُمثل هذه الخدمة قيمةً هائلةً لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويتوقعون هذا الدعم، وهو ما لا تُقدمه أي بورصة أخرى حاليًا.

اسم العملة المشفرةNOI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامOP

مقدمةتُنشئ NOI Exchange أول بورصة في العالم للعملات المشفرة والأصول الحقيقية (RWA)، مع مركز اتصال فعلي متعدد اللغات يُعنى بالخدمات والمبيعات. تُمثل هذه الخدمة قيمةً هائلةً لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويتوقعون هذا الدعم، وهو ما لا تُقدمه أي بورصة أخرى حاليًا.

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