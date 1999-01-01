NFTAI

مشروع NFTAi منصة ويب 3 مبتكرة تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لإعادة تعريف الملكية الرقمية والإبداع وفائدة الأصول. مهمتنا هي جعل إنشاء التوكن غير القابل للاستبدال واكتشافه وتداوله أكثر ذكاءً وسهولةً وفائدةً للمستخدمين على جميع مستويات الخبرة.

اسم العملة المشفرةNFTAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع NFTAi منصة ويب 3 مبتكرة تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لإعادة تعريف الملكية الرقمية والإبداع وفائدة الأصول. مهمتنا هي جعل إنشاء التوكن غير القابل للاستبدال واكتشافه وتداوله أكثر ذكاءً وسهولةً وفائدةً للمستخدمين على جميع مستويات الخبرة.

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