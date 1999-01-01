NAIIVE

عملة الميم هذه تُسمى "naiive"، وهي مرتبطة بمشروع NFT يُسمى "naiive cats. أُطلق المشروع على منصة OpenSea، ويضم 10,000 قطة افتراضية.

اسم العملة المشفرةNAIIVE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةعملة الميم هذه تُسمى "naiive"، وهي مرتبطة بمشروع NFT يُسمى "naiive cats. أُطلق المشروع على منصة OpenSea، ويضم 10,000 قطة افتراضية.

قطاع

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