MVG

$MVG (100 رجل ضد غوريلا واحدة) هي عملة معدنية مستوحاة من مناقشة فيروسية على TikTok حول من سيفوز في معركة حياة أو موت بين 100 رجل وغوريلا واحدة.

اسم العملة المشفرةMVG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$MVG (100 رجل ضد غوريلا واحدة) هي عملة معدنية مستوحاة من مناقشة فيروسية على TikTok حول من سيفوز في معركة حياة أو موت بين 100 رجل وغوريلا واحدة.

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