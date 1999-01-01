MSDG

صُممت لعبة MSDG لتقديم مزيج رائع من حل الألغاز والاستراتيجية والحوافز القائمة على تقنية البلوكتشين. إليك الميزات الأساسية التي تميزها: أسلوب لعب قائم على الألغاز (تطبيق تيليجرام المصغر)، وتوسيع نطاق معارك البطاقات، واقتصاد قائم على تقنية البلوكتشين، وملكية لامركزية ولعب عادل، وتطوير متعدد المراحل. Mystic The Gathering أكثر من مجرد لعبة، إنها عالم رقمي تتكامل فيه الاستراتيجية والسحر والتكنولوجيا، مما يوفر للاعبين تجربة فريدة ومجزية.

اسم العملة المشفرةMSDG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

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إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

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أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةصُممت لعبة MSDG لتقديم مزيج رائع من حل الألغاز والاستراتيجية والحوافز القائمة على تقنية البلوكتشين. إليك الميزات الأساسية التي تميزها: أسلوب لعب قائم على الألغاز (تطبيق تيليجرام المصغر)، وتوسيع نطاق معارك البطاقات، واقتصاد قائم على تقنية البلوكتشين، وملكية لامركزية ولعب عادل، وتطوير متعدد المراحل. Mystic The Gathering أكثر من مجرد لعبة، إنها عالم رقمي تتكامل فيه الاستراتيجية والسحر والتكنولوجيا، مما يوفر للاعبين تجربة فريدة ومجزية.

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