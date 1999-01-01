MOOLAH

Moolah، التميمة لمنشئي سلسلة BNB، والعاملين في المناجم، والمزارعين، هي أول توكن تم إطلاقه على Flap مع سيولة LisUSD بناءً على تدقيق الإقراض الخاص بـ ListaDAO، مما يجعل BNBFi أكثر سهولة في الوصول إليها ومتعة.

اسم العملة المشفرةMOOLAH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةMoolah، التميمة لمنشئي سلسلة BNB، والعاملين في المناجم، والمزارعين، هي أول توكن تم إطلاقه على Flap مع سيولة LisUSD بناءً على تدقيق الإقراض الخاص بـ ListaDAO، مما يجعل BNBFi أكثر سهولة في الوصول إليها ومتعة.

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