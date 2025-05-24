MIXIE

مشروع MixieAI هي عبارة عن منصة ألعاب تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، وتهدف إلى تبسيط عملية تطوير الألعاب وخفض الحواجز أمام المبدعين.

اسم العملة المشفرةMIXIE

التصنيفNo.3289

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,999,570

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.012021312122782275,2025-05-27

أدنى سعر0.002071988232212445,2025-05-24

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع MixieAI هي عبارة عن منصة ألعاب تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، وتهدف إلى تبسيط عملية تطوير الألعاب وخفض الحواجز أمام المبدعين.

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