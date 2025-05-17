MIRAI

مشروع Mirai هي دراسة حالة في مجال إنشاء الشخصيات اللامركزية، تستكشف كيف يمكن للبشر الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتطوروا من خلال ثقافة الميم، والمنصات الاجتماعية، وحقوق الملكية الفكرية التي يقودها المجتمع. يمثل هذا المشروع آفاقًا جديدة للهوية الافتراضية، حيث لا يقتصر دور الكائنات الرقمية على إنشاء المحتوى فحسب، بل يصبحون كيانات مستقلة ذات قيمة وإمكانات طويلة الأمد عبر أنظمة Web3.

اسم العملة المشفرةMIRAI

التصنيفNo.3192

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,999,907.52

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02890818312812793,2025-05-17

أدنى سعر0.017457722661183835,2025-05-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Mirai هي دراسة حالة في مجال إنشاء الشخصيات اللامركزية، تستكشف كيف يمكن للبشر الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتطوروا من خلال ثقافة الميم، والمنصات الاجتماعية، وحقوق الملكية الفكرية التي يقودها المجتمع. يمثل هذا المشروع آفاقًا جديدة للهوية الافتراضية، حيث لا يقتصر دور الكائنات الرقمية على إنشاء المحتوى فحسب، بل يصبحون كيانات مستقلة ذات قيمة وإمكانات طويلة الأمد عبر أنظمة Web3.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
MIRAI/USDT
Project MIRAI
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (MIRAI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
MIRAI/USDT
Project MIRAI
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (MIRAI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...