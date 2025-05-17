MIRAI

مشروع Mirai هي دراسة حالة في مجال إنشاء الشخصيات اللامركزية، تستكشف كيف يمكن للبشر الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتطوروا من خلال ثقافة الميم، والمنصات الاجتماعية، وحقوق الملكية الفكرية التي يقودها المجتمع. يمثل هذا المشروع آفاقًا جديدة للهوية الافتراضية، حيث لا يقتصر دور الكائنات الرقمية على إنشاء المحتوى فحسب، بل يصبحون كيانات مستقلة ذات قيمة وإمكانات طويلة الأمد عبر أنظمة Web3.

اسم العملة المشفرةMIRAI

التصنيفNo.3192

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,999,907.52

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02890818312812793,2025-05-17

أدنى سعر0.017457722661183835,2025-05-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Mirai هي دراسة حالة في مجال إنشاء الشخصيات اللامركزية، تستكشف كيف يمكن للبشر الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتطوروا من خلال ثقافة الميم، والمنصات الاجتماعية، وحقوق الملكية الفكرية التي يقودها المجتمع. يمثل هذا المشروع آفاقًا جديدة للهوية الافتراضية، حيث لا يقتصر دور الكائنات الرقمية على إنشاء المحتوى فحسب، بل يصبحون كيانات مستقلة ذات قيمة وإمكانات طويلة الأمد عبر أنظمة Web3.

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