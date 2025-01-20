MELANIA

تعتبر Melania (Melania memes) جمعيات رقمية تهدف إلى التعبير عن الدعم والانخراط في القيم التي تجسدها رمزية "MELANIA" والأعمال الفنية المرتبطة بها، وليست موجهة لأن تكون أو تكون موضوعًا لفرصة استثمارية أو عقد استثماري أو أوراق مالية من أي نوع. موقع https://melaniameme.com/ ليس له صلة بأي نشاط سياسي أو حملات انتخابية أو أي منصب سياسي أو وكالة حكومية.

اسم العملة المشفرةMELANIA

التصنيفNo.244

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.15%

المعروض المتداول549,998,356.659262

إجمالي العرض0

إجمالي العرض999,998,258.659265

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق13.732949556597482,2025-01-20

أدنى سعر0.30371034500187793,2025-05-06

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتعتبر Melania (Melania memes) جمعيات رقمية تهدف إلى التعبير عن الدعم والانخراط في القيم التي تجسدها رمزية "MELANIA" والأعمال الفنية المرتبطة بها، وليست موجهة لأن تكون أو تكون موضوعًا لفرصة استثمارية أو عقد استثماري أو أوراق مالية من أي نوع. موقع https://melaniameme.com/ ليس له صلة بأي نشاط سياسي أو حملات انتخابية أو أي منصب سياسي أو وكالة حكومية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.