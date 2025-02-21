MANTIS

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

اسم العملة المشفرةMANTIS

التصنيفNo.9246

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض100,000,000

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.058329547016077815,2025-02-21

أدنى سعر0.005073399964631568,2025-06-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةMantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.