MAMO

$MAMO هو مساعد مالي ذكي وتطبيق Web3 لامركزي مصمم للمستخدمين العاديين. يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تتبع أموالهم وتنميتها وفهمها بطريقة بسيطة وواضحة ومريحة. يركز التطبيق على الإيداعات الصغيرة والعادات الثابتة، مستفيدًا من أدوات مالية ذكية وتقنية مدركة للمواقع الجغرافية لتقديم تجربة مالية أكثر تخصيصًا.

اسم العملة المشفرةMAMO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمة$MAMO هو مساعد مالي ذكي وتطبيق Web3 لامركزي مصمم للمستخدمين العاديين. يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تتبع أموالهم وتنميتها وفهمها بطريقة بسيطة وواضحة ومريحة. يركز التطبيق على الإيداعات الصغيرة والعادات الثابتة، مستفيدًا من أدوات مالية ذكية وتقنية مدركة للمواقع الجغرافية لتقديم تجربة مالية أكثر تخصيصًا.

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