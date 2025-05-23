MAMBO

عملة ميم تحمل صورة غوريلا

اسم العملة المشفرةMAMBO

التصنيفNo.1718

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول1,000,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000006329213866527,2025-06-04

أدنى سعر0.000001189655749018,2025-05-23

البلوكتشين العامETH

مقدمةعملة ميم تحمل صورة غوريلا

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.