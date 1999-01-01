M2

ينشر بروتوكول المعروض النقدي العالمي توكن M2 على سولانا، المرتبطة بمعروض النقود M2 الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، مع التركيز على إدارة السيولة وآليات التحوط من المخاطر.

اسم العملة المشفرةM2

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةينشر بروتوكول المعروض النقدي العالمي توكن M2 على سولانا، المرتبطة بمعروض النقود M2 الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، مع التركيز على إدارة السيولة وآليات التحوط من المخاطر.

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