LOCKIN

عملة ميم يشجع على التركيز والعزيمة.

اسم العملة المشفرةLOCKIN

التصنيفNo.3259

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض994,369,449

إجمالي العرض994,369,449

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.11580568757278047,2024-11-08

أدنى سعر0.000001752392314732,2024-04-30

البلوكتشين العامSOL

مقدمةعملة ميم يشجع على التركيز والعزيمة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.