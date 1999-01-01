LIBERTY

$Liberty هي عملة معدنية ذات طابع الحرية تظهر تمثال الحرية الكرتوني وهو يحمل عملة معدنية بقيمة دولار واحد، مما يرمز إلى الاستقلال الاقتصادي والإرادة الشخصية.

اسم العملة المشفرةLIBERTY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمة$Liberty هي عملة معدنية ذات طابع الحرية تظهر تمثال الحرية الكرتوني وهو يحمل عملة معدنية بقيمة دولار واحد، مما يرمز إلى الاستقلال الاقتصادي والإرادة الشخصية.

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