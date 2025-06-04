LA

تُطوّر Lagrange منتجين أساسيين: شبكة ZK Prover اللامركزية ومعالج ZK المساعد. تُمثّل شبكة ZK Prover من لاغرانج الطبقة الأساسية التي تُتيح توليد أدلة شاملة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل التجميعات، والمعالجة المشتركة لـ ZK، والمراسلة عبر السلاسل. يُمكّن المعالج المساعد ZK المُطوّرين من إثبات استعلامات SQL المُخصصة عبر بيانات السلسلة، مُباشرةً من العقود الذكية.

اسم العملة المشفرةLA

التصنيفNo.304

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)20.42%

المعروض المتداول193,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.193%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق4.502285725294072,2025-06-04

أدنى سعر0.20794173832654628,2025-06-04

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُطوّر Lagrange منتجين أساسيين: شبكة ZK Prover اللامركزية ومعالج ZK المساعد. تُمثّل شبكة ZK Prover من لاغرانج الطبقة الأساسية التي تُتيح توليد أدلة شاملة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل التجميعات، والمعالجة المشتركة لـ ZK، والمراسلة عبر السلاسل. يُمكّن المعالج المساعد ZK المُطوّرين من إثبات استعلامات SQL المُخصصة عبر بيانات السلسلة، مُباشرةً من العقود الذكية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.