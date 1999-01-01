LAUNCH

LaunchPlaza هي منصة إطلاق مجتمعية تدعم إصدار توكن متعدد السلاسل، ومزادات إطلاق عادلة، وإنشاء أصول الملكية الفكرية. تُمكّن هذه المنصة المشاريع والمبدعين في مراحلها المبكرة من خلال توفير أدوات مرنة لجمع التبرعات، وميزات تفاعل مجتمعي، ودعم سيولة ما بعد الإطلاق.

اسم العملة المشفرةLAUNCH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةLaunchPlaza هي منصة إطلاق مجتمعية تدعم إصدار توكن متعدد السلاسل، ومزادات إطلاق عادلة، وإنشاء أصول الملكية الفكرية. تُمكّن هذه المنصة المشاريع والمبدعين في مراحلها المبكرة من خلال توفير أدوات مرنة لجمع التبرعات، وميزات تفاعل مجتمعي، ودعم سيولة ما بعد الإطلاق.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.