LANDSOL

$LAND هو توكن يتمحور حول "ملكية الأرض"، مؤكدًا أن "امتلاك الأرض هو الأساس". يُسلّط الضوء على ندرة الأرض وقيمتها على المدى الطويل، مع قصة مستوحاة، ربما من $HOUSE، تُروّج لفكرة امتلاك الأرض بدلًا من بيعها.

اسم العملة المشفرةLANDSOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$LAND هو توكن يتمحور حول "ملكية الأرض"، مؤكدًا أن "امتلاك الأرض هو الأساس". يُسلّط الضوء على ندرة الأرض وقيمتها على المدى الطويل، مع قصة مستوحاة، ربما من $HOUSE، تُروّج لفكرة امتلاك الأرض بدلًا من بيعها.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.