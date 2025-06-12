LABUBUETH

لعبة IP قابلة للتجميع تحت Pop Mart والتي أصبحت إحساسًا عالميًا.

اسم العملة المشفرةLABUBUETH

التصنيفNo.1137

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.06%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.013556153900655052,2025-06-12

أدنى سعر0.004758377569586993,2025-06-15

البلوكتشين العامETH

مقدمةلعبة IP قابلة للتجميع تحت Pop Mart والتي أصبحت إحساسًا عالميًا.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.