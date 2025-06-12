LABUBUETH

لعبة IP قابلة للتجميع تحت Pop Mart والتي أصبحت إحساسًا عالميًا.

اسم العملة المشفرةLABUBUETH

التصنيفNo.1137

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.06%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.013556153900655052,2025-06-12

أدنى سعر0.004758377569586993,2025-06-15

البلوكتشين العامETH

مقدمةلعبة IP قابلة للتجميع تحت Pop Mart والتي أصبحت إحساسًا عالميًا.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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LABUBUETH/USDT
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
LABUBUETH/USDT
LABUBU
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (LABUBUETH)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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