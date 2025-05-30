LABUBUBSC

الدمى تحت بوب مارت على BSC

اسم العملة المشفرةLABUBUBSC

التصنيفNo.3603

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض0

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.004559355441016258,2025-05-30

أدنى سعر0.000380108153619222,2025-06-03

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالدمى تحت بوب مارت على BSC

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.