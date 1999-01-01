KRY

Krayon Network هي منصة استثمار فني تُطبّق تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. تُمكّن Krayon الفنانين والمستثمرين والمعارض الفنية والمسؤولين حول العالم من عرض أعمالهم الفنية وتداولها وتقييم مجموعاتهم، مما يُؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير نظام فعّال وسهل الاستخدام لتحديد قيمة الأعمال الفنية. من خلال تطبيق بلوكتشين، تُنشئ Krayon Network بيئة لامركزية. تُخزّن جميع الأعمال الفنية في Krayon Network بشكل منهجي على بلوكتشين. نضمن سرية الهوية والشفافية والسيولة، كما يُمكن معالجة التقييم والمصادقة وعدم تناسق المعلومات.

اسم العملة المشفرةKRY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامARB

مقدمةKrayon Network هي منصة استثمار فني تُطبّق تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. تُمكّن Krayon الفنانين والمستثمرين والمعارض الفنية والمسؤولين حول العالم من عرض أعمالهم الفنية وتداولها وتقييم مجموعاتهم، مما يُؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير نظام فعّال وسهل الاستخدام لتحديد قيمة الأعمال الفنية. من خلال تطبيق بلوكتشين، تُنشئ Krayon Network بيئة لامركزية. تُخزّن جميع الأعمال الفنية في Krayon Network بشكل منهجي على بلوكتشين. نضمن سرية الهوية والشفافية والسيولة، كما يُمكن معالجة التقييم والمصادقة وعدم تناسق المعلومات.

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