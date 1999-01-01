KNET

توكن $KNET هو التوكن الأصلي الذي أطلقه مختبر الذكاء الاصطناعي KINGNET، وهو يدعم منصة تطوير ألعاب متعددة الوكلاء تعتمد على اللغة الطبيعية. على هذه المنصة، يمكن للمستخدمين إدخال تعليمات اللغة الطبيعية ببساطة لإكمال العملية بأكملها، من إنشاء الأصول إلى نموذج أولي قابل للعب، مما يُبسط تطوير الألعاب بشكل كبير ويطلق العنان لإبداعاتهم.

اسم العملة المشفرةKNET

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن $KNET هو التوكن الأصلي الذي أطلقه مختبر الذكاء الاصطناعي KINGNET، وهو يدعم منصة تطوير ألعاب متعددة الوكلاء تعتمد على اللغة الطبيعية. على هذه المنصة، يمكن للمستخدمين إدخال تعليمات اللغة الطبيعية ببساطة لإكمال العملية بأكملها، من إنشاء الأصول إلى نموذج أولي قابل للعب، مما يُبسط تطوير الألعاب بشكل كبير ويطلق العنان لإبداعاتهم.

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