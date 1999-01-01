KLED

$KLED هو توكن منصة مُخصص لتزويد مطوري الذكاء الاصطناعي ببيانات تدريب عالية الجودة. يهدف إلى تبسيط عملية الوصول إلى مجموعات البيانات الموثوقة، مما يُساعد المطورين على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها بكفاءة أكبر.

اسم العملة المشفرةKLED

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$KLED هو توكن منصة مُخصص لتزويد مطوري الذكاء الاصطناعي ببيانات تدريب عالية الجودة. يهدف إلى تبسيط عملية الوصول إلى مجموعات البيانات الموثوقة، مما يُساعد المطورين على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها بكفاءة أكبر.

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