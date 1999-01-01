KILLBILL

تهدف تغريدة "اقتلوا بيل" التي أطلقها إيلون ماسك إلى الدعوة إلى إلغاء مشروع قانون أقره مجلس النواب مؤخرًا.

اسم العملة المشفرةKILLBILL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتهدف تغريدة "اقتلوا بيل" التي أطلقها إيلون ماسك إلى الدعوة إلى إلغاء مشروع قانون أقره مجلس النواب مؤخرًا.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.