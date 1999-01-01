KIB

تعمل Kibble على إعادة تعريف مستقبل DeFi من خلال منصتها المبتكرة التي تدمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة. من خلال تمكين المستخدمين من تجميع البيانات بسلاسة، وتحليل تريندات السوق بدقة، وتعزيز إمكاناتهم المالية، تعمل Kibble على تعزيز تجربة DeFi بالكامل.

اسم العملة المشفرةKIB

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامAVAX_CCHAIN

مقدمةتعمل Kibble على إعادة تعريف مستقبل DeFi من خلال منصتها المبتكرة التي تدمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة. من خلال تمكين المستخدمين من تجميع البيانات بسلاسة، وتحليل تريندات السوق بدقة، وتعزيز إمكاناتهم المالية، تعمل Kibble على تعزيز تجربة DeFi بالكامل.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.