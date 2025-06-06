KBBB

رد ساخر على النقاش السياسي الدائر حول "BIG BEAUTIFUL BILL" الذي قدمه الرئيس ترامب

اسم العملة المشفرةKBBB

التصنيفNo.2240

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.21%

المعروض المتداول999,998,669

إجمالي العرض999,998,669

إجمالي العرض999,998,669

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06981682686058434,2025-06-06

أدنى سعر0.000476483673463803,2025-06-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةرد ساخر على النقاش السياسي الدائر حول "BIG BEAUTIFUL BILL" الذي قدمه الرئيس ترامب

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