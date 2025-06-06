KBBB

رد ساخر على النقاش السياسي الدائر حول "BIG BEAUTIFUL BILL" الذي قدمه الرئيس ترامب

اسم العملة المشفرةKBBB

التصنيفNo.2240

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.21%

المعروض المتداول999,998,669

إجمالي العرض999,998,669

إجمالي العرض999,998,669

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06981682686058434,2025-06-06

أدنى سعر0.000476483673463803,2025-06-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةرد ساخر على النقاش السياسي الدائر حول "BIG BEAUTIFUL BILL" الذي قدمه الرئيس ترامب

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
KBBB/USDT
KBBB
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (KBBB)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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