JPROOF

إن $JPROOF هي عملة مشفرة جديدة مبنية على بلوكتشين سولانا، تزعم أنها تتجاوز العملات التقليدية بمعارضتها للنظام المالي التقليدي. يؤكد الترويج لها على اللامركزية ومقاومة النخب المالية الحالية، مع تأكيدها على دعم الشخصية المثيرة للجدل ستيو بيترز.

اسم العملة المشفرةJPROOF

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةإن $JPROOF هي عملة مشفرة جديدة مبنية على بلوكتشين سولانا، تزعم أنها تتجاوز العملات التقليدية بمعارضتها للنظام المالي التقليدي. يؤكد الترويج لها على اللامركزية ومقاومة النخب المالية الحالية، مع تأكيدها على دعم الشخصية المثيرة للجدل ستيو بيترز.

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