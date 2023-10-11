JOECOIN

عملة معدنية فيروسية مبنية على صورة رد فعل شائعة.

اسم العملة المشفرةJOECOIN

التصنيفNo.615

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.12%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1111.0619054843862,2025-04-25

أدنى سعر0.000037432399304017,2023-10-11

البلوكتشين العامETH

مقدمةعملة معدنية فيروسية مبنية على صورة رد فعل شائعة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.