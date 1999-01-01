JINXDOG

رؤية JinxDog هي إحداث ثورة في تجربة الألعاب من خلال دمج آليات الربح بدون استخدام اليدين في بيئة تفاعلية ممتعة. تهدف JinxDog إلى ابتكار لعبة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكّن اللاعبين أيضًا من جني المكافآت بسهولة. تتمثل مهمة JinxDog في بناء منظومة مستدامة تتيح لكل لاعب، سواءً كان لاعبًا عاديًا أو متحمسًا، الاستمتاع بمزايا تقنية بلوكتشين من خلال تجربة لعب شيقة.

اسم العملة المشفرةJINXDOG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةرؤية JinxDog هي إحداث ثورة في تجربة الألعاب من خلال دمج آليات الربح بدون استخدام اليدين في بيئة تفاعلية ممتعة. تهدف JinxDog إلى ابتكار لعبة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكّن اللاعبين أيضًا من جني المكافآت بسهولة. تتمثل مهمة JinxDog في بناء منظومة مستدامة تتيح لكل لاعب، سواءً كان لاعبًا عاديًا أو متحمسًا، الاستمتاع بمزايا تقنية بلوكتشين من خلال تجربة لعب شيقة.

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