JEETS

$JEETS هو رمز ميم قائم على سولانا، مستوحى من شخصية «الچيت» سيئ السمعة—ذلك المتداول الذي يشتري عند القمم، ويبيع عند القيعان، ويذعر عند الهبوط، ويصب غضبه في تغريدات على المطوّرين. لكن الأمر ليس مجرد ميم؛ إنه حركةٌ لتحويل الأيدي الورقية إلى أيديٍ من ألماس. يعكس $JEETS ثقافة الكريبتو بصدقٍ صارخ، مبنياً على المجتمع والميمات وتجارب التداول المشتركة، بهدف تحويل كل بائع مذعور إلى HODLer فخور.

اسم العملة المشفرةJEETS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$JEETS هو رمز ميم قائم على سولانا، مستوحى من شخصية «الچيت» سيئ السمعة—ذلك المتداول الذي يشتري عند القمم، ويبيع عند القيعان، ويذعر عند الهبوط، ويصب غضبه في تغريدات على المطوّرين. لكن الأمر ليس مجرد ميم؛ إنه حركةٌ لتحويل الأيدي الورقية إلى أيديٍ من ألماس. يعكس $JEETS ثقافة الكريبتو بصدقٍ صارخ، مبنياً على المجتمع والميمات وتجارب التداول المشتركة، بهدف تحويل كل بائع مذعور إلى HODLer فخور.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.