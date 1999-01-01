IRISVIRTUAL

وكيل الأمان الأصلي للذكاء الاصطناعي الذي يقوم بمسح العقود الذكية في الوقت الفعلي، ويحدد نقاط الضعف، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ مباشرة على X - حيث يعيش منشئو Web3.

اسم العملة المشفرةIRISVIRTUAL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةوكيل الأمان الأصلي للذكاء الاصطناعي الذي يقوم بمسح العقود الذكية في الوقت الفعلي، ويحدد نقاط الضعف، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ مباشرة على X - حيث يعيش منشئو Web3.

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