IMAGE

شبكة Imagen هي أول منصة تواصل اجتماعي لامركزية في العالم، مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. تجمع الشبكة بين نماذج متقدمة مثل DALL-E وStable Diffusion وتقنية blockchain، مما يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى رقمي وتخصيصه وإدارته بأمان. صُممت شبكة Imagen لضمان قابلية التوسع والأمان، وهي تُمكّن الإبداع وملكية المحتوى والتفاعلات اللامركزية في Web3.

اسم العملة المشفرةIMAGE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةشبكة Imagen هي أول منصة تواصل اجتماعي لامركزية في العالم، مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. تجمع الشبكة بين نماذج متقدمة مثل DALL-E وStable Diffusion وتقنية blockchain، مما يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى رقمي وتخصيصه وإدارته بأمان. صُممت شبكة Imagen لضمان قابلية التوسع والأمان، وهي تُمكّن الإبداع وملكية المحتوى والتفاعلات اللامركزية في Web3.

قطاع

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