IFR

مشروع Inferium للذكاء الاصطناعي - أول مركز للبنية التحتية والتحليلات للذكاء الاصطناعي للاستدلالات والوكلاء القابلين للتحقق، مع مقاييس أداء آنية وإثبات الاستدلال لشفافية لا مثيل لها. اربح جوائز على إبداعاتك وأدائك وملاحظاتك.

اسم العملة المشفرةIFR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض250,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Inferium للذكاء الاصطناعي - أول مركز للبنية التحتية والتحليلات للذكاء الاصطناعي للاستدلالات والوكلاء القابلين للتحقق، مع مقاييس أداء آنية وإثبات الاستدلال لشفافية لا مثيل لها. اربح جوائز على إبداعاتك وأدائك وملاحظاتك.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.