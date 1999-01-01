IDOL

توكن IDOL$ هو توكن الأداة الأساسية لنظام MEET48 البيئي، وهو مصمم لتشغيل مجموعة واسعة من الوظائف داخل منصة الترفيه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنصة الإطلاق، وmetaverse، وتطبيقات Web3.0.

اسم العملة المشفرةIDOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض4,800,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتوكن IDOL$ هو توكن الأداة الأساسية لنظام MEET48 البيئي، وهو مصمم لتشغيل مجموعة واسعة من الوظائف داخل منصة الترفيه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنصة الإطلاق، وmetaverse، وتطبيقات Web3.0.

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