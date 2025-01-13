ICECREAM

مشروع IceCREAM AI هو بروتوكول DeFI يسمح للمستخدمين بإنشاء وكسب المال من Glaze Pools (GPs) دون الحاجة إلى إذن، بناءً على نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً على X.

اسم العملة المشفرةICECREAM

التصنيفNo.3763

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05093646168676898,2025-03-18

أدنى سعر0.000269589494391974,2025-01-13

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع IceCREAM AI هو بروتوكول DeFI يسمح للمستخدمين بإنشاء وكسب المال من Glaze Pools (GPs) دون الحاجة إلى إذن، بناءً على نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً على X.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.