IBRL

$IBRL هو أول توكن رسمي تُطلقه منصة @gavelxyz، التي طورها فريق @ellipsis_labs. تُركز المنصة على آليات تداول مقاومة لـ MEV، مستفيدةً من تصميم AMM مُخصص لتقليل خسائر الانزلاق الناتجة عن هجمات الساندويتش، بهدف توفير أساس لبنية تحتية آمنة للتداول.

اسم العملة المشفرةIBRL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$IBRL هو أول توكن رسمي تُطلقه منصة @gavelxyz، التي طورها فريق @ellipsis_labs. تُركز المنصة على آليات تداول مقاومة لـ MEV، مستفيدةً من تصميم AMM مُخصص لتقليل خسائر الانزلاق الناتجة عن هجمات الساندويتش، بهدف توفير أساس لبنية تحتية آمنة للتداول.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.