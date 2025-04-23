HYPER

مشروع Hyperlane هو بروتوكول تشغيل متبادل دون أذونات للتواصل بين سلاسل الكتل المختلفة. يُمكّن من تمرير الرسائل ونقل الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة دون الاعتماد على وسطاء مركزيين أو طلب أي أذونات.

اسم العملة المشفرةHYPER

التصنيفNo.762

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)10.46%

المعروض المتداول175,200,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض802,666,667

معدل التداول0.1752%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.35812016432282,2025-04-23

أدنى سعر0.13307299751853258,2025-05-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Hyperlane هو بروتوكول تشغيل متبادل دون أذونات للتواصل بين سلاسل الكتل المختلفة. يُمكّن من تمرير الرسائل ونقل الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة دون الاعتماد على وسطاء مركزيين أو طلب أي أذونات.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.