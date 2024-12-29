HYPERSKIDS

توكن Hyperskids هو توكن ذات تأثير اجتماعي حقيقي. بفضل الشفافية الكاملة، تتيح عملة Hyperskids لأي شخص المساهمة في القضايا الاجتماعية وتتبع أثرها الفوري من خلال تقنية البلوكتشين. يركز المشروع حاليًا على بناء منظمة مستقلة لامركزية (DAO)، حيث يصوت المجتمع ويقرر بنفسه الإجراءات الاجتماعية، وتخصيص الموارد، وتوسيع نطاق التأثير العالمي. الهدف النهائي هو إنشاء منظومة شفافة وتشاركية ملتزمة تمامًا بالصالح العام، مما يثبت أن Web3 قادر على تغيير حياة الناس حقًا.

اسم العملة المشفرةHYPERSKIDS

التصنيفNo.3442

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض999,987,622

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.024004661749068318,2025-04-11

أدنى سعر0.000005915438903127,2024-12-29

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن Hyperskids هو توكن ذات تأثير اجتماعي حقيقي. بفضل الشفافية الكاملة، تتيح عملة Hyperskids لأي شخص المساهمة في القضايا الاجتماعية وتتبع أثرها الفوري من خلال تقنية البلوكتشين. يركز المشروع حاليًا على بناء منظمة مستقلة لامركزية (DAO)، حيث يصوت المجتمع ويقرر بنفسه الإجراءات الاجتماعية، وتخصيص الموارد، وتوسيع نطاق التأثير العالمي. الهدف النهائي هو إنشاء منظومة شفافة وتشاركية ملتزمة تمامًا بالصالح العام، مما يثبت أن Web3 قادر على تغيير حياة الناس حقًا.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.